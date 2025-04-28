– Чисте дербі, класика, хороша гра, чотири голи, два різні тайми. У першому впевненіше грав Шахтар, а в другому – Динамо, це ні для кого не секрет. Наприкінці кияни дотиснули і зуміли відігратися. Я думаю, що по грі рахунок більш-менш справедливий.

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– Футболісти Динамо казали, що в перерві була досить серйозна розмова з тренером. І все ж, коли рахунок 0:2, коли програють, коли нічого не вдається, то в перерві більший акцент робиться на психологію чи на тактику? Тренер більше про що говорить з вашого досвіду?

– Все залежить від тренера. Він сам бачить, в який момент і на що треба зробити акцент і натиснути. Зрозуміло, що після такого першого тайму повинна була бути розмова на підвищених тонах. Тому що команда, яка претендує на чемпіонство, не має права так проводити тайм. Можливо, добре Шахтар підготувався, але в Динамо теж є достатньо кваліфікованих футболістів, які повинні показувати той рівень футболу, котрого від них чекають.

Тому думаю, що в тактичному плані теж, але більше у плані психології, щоб якось струснути команду, завести трохи. Як кажуть, вже 0:2, втрачати нічого, боятися нічого, тому треба виходити і ламати та змінювати гру. От є 45 хвилин, так що хлопці, давайте, виходьте. Те, що вони в принципі і зробили. Вийшли та перевернули цю гру. Другий тайм був дуже пристойного рівня і за якістю, і за відношенням, за самовіддачею, зарядженістю. Так, ніби перевернули їх і вийшла інша команда. Таке було враження, – сказав Шацьких для Динамоманія.

Нагадаємо, що наразі Шахтар посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 54 балами. Друге місце займає Олександрія (60 балів), а Динамо лідирує з 64 балами.

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