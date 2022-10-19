"Поки не знаю. Ця травма схожа на ту, що була на зборах у Макса Задераки. Хобленко невдало впав на руку. Будемо сподіватись, що все буде гаразд. Вивих точно є, дай Боже, щоб не було перелому. Можу тільки побажати йому якнайшвидшого одужання.

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Вихід Устименка? Я не звик обговорювати дії своїх футболістів серед журналістів. Ми зберемось у командному колі й розберемо, хто був більш корисний, хто менш. Він вийшов та виконував свою роботу. Відзначу, що увійти у гру теж важко, тим паче в кінцівці першого тайму. Вважаю, йому це вдалось. Він – молодий гравець, у нього все ще попереду", – цитує Вернидуба сайт Кривбаса.

Форвард Олексій Хобленко цього сезону провів 7 матчів в українській Прем'єр-лізі, але його результативність не вражає (лишень 1 гол), як і всієї команди. Кривбас йде передостаннім у таблиці.

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