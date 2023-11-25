"Суперечка не має нічого спільного з жорстким суперництвом. Ви могли побачити це на полі. Думаю, Дарвін Нуньєс нічого про це не знає про історичне суперництво. Це просто емоції.

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Я не впевнений, що я – той, хто повинен це пояснювати. На диво – я не причетний. Я люблю їх обох, тому просто намагався заспокоїти всіх. Але, чесно, я не зрозумів жодного слова, які прозвучали. Це було дуже емоційно. Пеп хоче вигравати, ми хочемо вигравати. Все добре", – цитує Клоппа Telegraph.

Нагадаємо, Манчестер Сіті та Ліверпуль зіграли внічию 1:1. Після фінального свистка між Дарвіном Нуньєсом та Хосепом Гвардіолою спалахнула бурхлива суперечка, причини якої й досі не відомі.

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