– Аліссоне, матч у Стамбулі завершився впевненою перемогою Шахтаря! Саме ти відкрив рахунок у цьому поєдинку, тож резюмуй протистояння, зокрема проаналізуй епізод із взяттям воріт.

– Передусім я дуже щасливий, що команда перемогла! Гра насправді видалася важкою, її сценарій складався по-різному. Нелегко грати на таких стадіонах у цій атмосфері та з підтримкою на користь суперника. Утім радий, що ми зуміли здобути таку важливу перемогу в контексті боротьби за євроосінь, а також що допоміг команді безпосередньо своїми діями.

– Пригадай, будь ласка, епізод, у якому ти реалізував свою першу нагоду.

– Це був доволі швидкий гол, який став результатом нашої контратакувальної взаємодії. Після цього мені вдалося зміститися в центр, адже в подібних епізодах я завжди намагаюся опинитися на завершальній стадії атаки і пробити. Цього разу вдалося відзначитися важливим м’ячем.

– В атаці Шахтаря все складалося чи траплялися епізоди, де було непросто діяти проти «Бешикташа»?

– Мушу визнати, Бешикташ певною мірою сповільнив наш темп, ми змушені були побігати, шукати епізоди, нагоди між їхніми лініями оборони. Важливо, що нам вдалося доволі швидко відзначитися, а згодом дочекатися моменту, коли опонент утомився. На дистанції ми виявилися фізично сильнішими й витривалішими, і це допомогло затвердити кінцевий результат.

– Атмосфера на стадіоні була просто шаленою! Напевно, ти вперше грав за такої енергії від уболівальників. Розкажи, що відчував, перебуваючи на полі?

– Так, у принципі саме граючи за Шахтар я вперше отримав нагоду пережити подібний досвід – зіграти на єврокубковій арені. І це справді неймовірно. Виходити на поле під таким тиском – це щось нереальне, емоція, яку складно описати словами. Гадаю, я довго пам’ятатиму цю ніч.

– Попереду матч-відповідь із Бешикташем. Які передчуття та очікування від цієї зустрічі? Що, на твою думку, буде найважливішим для Шахтаря?

– Вважаю, найважливіше – продовжувати грати так само якісно, як у цьому матчі, адже за підсумками одного поєдинку ще нічого не вирішено. Потрібно ставитися до наступної гри, ніби рахунок наразі 0:0, і я хочу, щоб ми знову здобули перемогу на домашньому стадіоні, - цитує Аліссона офіційний сайт Шахтаря.