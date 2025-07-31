ФК Нови Пазар заявив про напад на делегацію в Польщі перед матчем Ліги конференцій.

Сербський клуб Нови Пазар повідомив, що деякі члени його делегації зазнали нападу з боку групи людей у масках біля ресторану напередодні матчу-відповіді відбіркового раунду Ліги конференцій з польською Ягеллонією.

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Близько 15 осіб у балаклавах попрямували в бік делегації, коли вона виходила з ресторану в центрі Білостока, що змусило її відступити і викликати поліцію, повідомив Нови Пазар у своїй публікації в Instagram. Пізніше на делегацію напала група з 30 осіб у масках, коли вони спробували сісти в автомобіль, йдеться в заяві клубу.

"Ми хотіли б зазначити, що наші члени не носили ніякої клубної символіки... Тільки завдяки холоднокровності присутніх і професійній реакції співробітників поліції в той момент вдалося уникнути серйозних інцидентів", – заявив клуб.

У Нови Пазарі заявили, що не будуть присутні на спільному передматчевому обіді, запланованому на четвер згідно з протоколом УЄФА, через інцидент, що стався напередодні ввечері.

Минулого тижня польські ЗМІ повідомили, що сотні вболівальників Нови Пазара зібралися перед готелем, де зупинилися гравці Ягеллонії перед першим матчем, скандуючи гасла і запускаючи феєрверки.

Нови Пазар програв Ягеллонії перший матч з рахунком 1:2.

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