"Важко сказати, тому що наступний чемпіонат світу буде через чотири роки – багато чого може змінитися. Якийсь молодий футболіст може вистрілити. Зараз ми навіть можемо не знати про нього, але через два-чотири роки він може бути зіркою Мундіалю.

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Мені подобається Мбаппе, він не є вже молодим футболістом, він вже зірка. Людина, яка отримає "Золотий м’яч" і стане зіркою чемпіонату світу. Мессі, Неймар, Роналду – вони вже відіграли своє, на мій погляд, тому що через чотири роки їм буде під сорок. Кріш вже не може робити того, що робив декілька років тому", – сказав Кополовець в інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, із тріо, обраного Кополовцем, Неймар наймолодший, але вже публічно говорив про прощання зі збірною. Щоправда, після ЧС-2022 бразилець вже не був такий впевнений у своїх намірах. Роналду і Мессі будуть оцінювати свій фізичний стан і готові їхати в збірну, поки можуть приносити користь.

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