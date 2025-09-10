"Футбол 24" зібрав полум'яну реакцію експертів та вболівальників на безбарвну нічию у другому турі відбору ЧС-2026 Азербайджан – Україна (1:1).

Азербайджан завадили перемогти війна в Україні, тривалий переліт, втома, спека, кадрові пробоїни, важке поле, скасований на перших хвилинах пенальті, "автобус" у виконанні суперника, магнітні бурі.

Чи, може, безідейність, шаблонність і, що найгірше, байдужість у грі нашої команди, які простежувалися, починаючи зі стартового свистка?

Який із варіантів оберуть експерти? Давайте ж дізнаємося.

Азербайджан – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026

*******

Співведучий "ТаТоТаке" Михайло Смоловий жорстко роздає "золоту малину" майже всім.

Сергій Тищенко, блогер Футбол 24: Ребров – клубний тренер, шансів у збірної вже немає.

Коментатор Setanta Sports Ігор Бойко ще в першому таймі помітив, здавалося б, очевидну річ.

Екс-головред Футбол 24 Юрій Басенко: результат, хоч і "дно", але справедливий.

До речі, а хто відповідатиме за такий стан справ? Це цікаво не лише агенту та менеджеру В'ячеславу Заховайлу.

Багаторічний телеведучий спортивних новин на "Плюсах" Євген Зінченко на щось натякає.

Данило Вереітін, Football.ua, вже втратив надію: на ЧС із такою грою робити нічого.

Олександр Сажко із Трибуни: головний тренер має піти.

Ведучий 24 каналу Андрій Дрозда – про зарплату чинного керманича.

І не він один. Aleх Gramm, експерт із тактики, проводить певні паралелі.

Телеведучий і поет Василь Зима вже втомився вірити в цю команду. Крик душі. Накипіло.

Коментатор і автор YouTube-каналу "Бомбардир" Роман Бебех здивований, що хтось здивований, даруйте за тавтологію.

Натомість архіваріус Артур Валерко підіймає інші важливі теми.

VOX POPULI.

Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном