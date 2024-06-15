"Я б точно погодився на цей результат перед грою. Перші 20 хвилин були дуже вражаючими. Перші голи вийшли хорошими. Думаю, шотландці також були вражені. Ми дуже добре виступили.

Німеччина – Шотландія – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Я задоволений грою Гюндогана. Це було дуже добре, він завжди був доступний для пасу. Важливо, що Мусіала забив хороший гол, як і Фло Вірц. Це був хороший крок, але ми повинні продовжувати, в середу нам потрібно те саме.

Я особливо радий за Мусіалу, бо в Катарі на ЧС-2022 він втрачав великі нагоди. Він тримав це в голові і сьогодні винагородив себе.

Ми зробили свій перший крок і будемо розвивати його далі. Зробимо все можливе, щоб перемогти Угорщину в Штутгарті. У суботу дам гравцям відпочити, а в неділю ми почнемо підготовку. Команда дає мені багато енергії – це дуже весело з такою групою гравців. Команда виступила дуже добре, і я дуже радий цьому. Можливо, зараз уболівальники вірять у нас трохи більше, ніж до гри", – цитує Нагельсманна Bayern&Germany.

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