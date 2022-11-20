Щонайменше 9 збірних-учасниць ЧС-2022 планували використовувати під час матчів турніру капітанську пов'язку з гаслом "One Love" на підтримку ЛГБТ. ФІФА намагається цьому перешкоджати, повідомляє MailSport.

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Зокрема, збірна Англії направляла запит, щоб їм дозволили використовувати таку пов'язку. Відповіді не було. Натомість ФІФА придумала свій дизайн для пов'язок. Для різних стадій турніру вони будуть іншими. Ціль – нібито виступи проти різних видів дискримінацій. Водночас згадки про сексуальні меншини немає.

Відтак кілька збірних планували відмовитися від ініціативи ФІФА і грати з гаслом "One Love". У відповідь організація пригрозила, що капітанам ще до старту матчу будуть показувати жовту картку, а національні федерації будуть штрафувати. Проте навіть такі санкції не зупинять Харрі Кейна та FA, які не відмовляться від свого задуму. Також це питання мають обговорити в збірній Німеччини. Мануель Нойєр схиляється до того, аби також грати з пов'язкою на підтримку ЛГБТ.

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