На базі Маріуполя оселилося сімейство зайців – фото дня

Схоже, пауза в УПЛ пішла на користь навколишньому середовищу. У цьому переконалися гравці та тренерський штаб Маріуполя.

Під час карантину, спричиненого пандемією коронавірусу, команди Прем'єр-ліги не могли займатися на своїх тренувальних базах. В окремих випадках це спричинило курйозні наслідки – як у Маріуполі.

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На тренувальній базі азовців оселилося сімейство зайців-русаків. Про це повідомив віце-президет клубу Андрій Санін, виклавши відповідні фото у Facebook.

Нагадаємо, за підсумками першого етапу УПЛ Маріуполь не зумів кваліфікуватися у топ-6 та продовжить змагання у Групі 2. Найближчий матч підопічні Олександра Бабича проведуть у Львові проти Карпат.

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