Вчора, 4 вересня, у Львові з'явилась нова футбольна школа, повідомляє видання Zaxid.net.

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Створення комунальної дитячо-юнацької футбольної школи "Карпати 1963" 42-ма голосами погодили на своєму засіданні депутати Львівської міської ради. Навчальний заклад перебуватиме у підпорядкуванні управління спорту ЛМР, там навчатимуться вихованці академії футболу Карпати, а викладатимуть тренери академії.

"Ми вирішили забрати з академії футболу всіх дітей і викладацько-тренерський штаб, щоб вони мали майбутнє. Ми маємо звернення від усіх батьків і тренерів про прийняття академії в комунальну власність. Можливо, у майбутньому знайдеться меценат, який фінансуватиме школу. Наразі ми робимо чисто фундаментальні речі, аби зберегти те, що є", – сказав у коментарі виданню начальник управління спорту Антон Нікулін.

Навчання у школі буде безкоштовним, а на її фінансування до кінця 2020 року з міського бюджету виділять 4 млн грн, а у 2021 році – 9 млн грн. У перспективі базою для школи має стати стадіон Україна, який орендують Карпати.

Нагадаємо, "біло-зелені" за підсумками минулого сезону вилетіли з Прем'єр-ліги, змінили власника, не змогли розрахуватись з боргами і відтепер виступатимуть у Другій лізі з новим наставником.

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