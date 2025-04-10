Конфлікт між ПСЖ і Кіліаном Мбаппе далекий від завершення. Адвокат форварда Дельфін Верхейден заявив, що ПСЖ відмовився виплатити 55 мільйонів євро – в цю суму входять зарплата і бонуси Кіліана в його останній сезон у французькій команді. Судовий комісар наклав арешт на банківські рахунки ПСЖ.

Мбаппе офіційно визнаний найледачішим форвардом у Лізі чемпіонів

"Клуб не поважає закон і хоче змусити нас звернутися до промислового трибуналу, щоб виграти час, тому ми вирішили привести ці вироки у виконання. Сьогодні вранці ми заарештували 55 мільйонів євро з банківських рахунків ПСЖ. З другої години ночі рахунки ПСЖ заарештовані", – заявив адвокат Мбаппе.

ПСЖ розбив Астон Віллу у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів – Мартінес врятував команду Емері від розгрому