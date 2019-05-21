На Арені Львів змінили газон – збірна України прийматиме там Сербію та Люксембург

На Арені Львів завершений процес зміни газону. 7 та 10 червня збірна України проведе там поєдинки проти Сербії та Люксембургу відповідно.

"Такого типу газон є у Шахтаря в Київській області, але це тренувальне поле. Це ж єдиний в Україні газон, де офіційно будуть проходити матчі. В Європі такий газон є у Нідерландах, де, власне, роблять цю штучну основу.

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Газон, який був у нас, – природний повністю. Він може експлуатуватися в іграх чемпіонату України в такому режимі максимум чотири роки. І через чотири роки його потрібно міняти. Він у нас експлуатувався сім років.

Фактично ми витратили більше на все, що пов'язано з облаштуванням цього газону, тому що 7 млн ​​гривень – це вартість штучної трави, яка є основою для натурального газону, і ще деякі складові.

Нам довелося ще додатково оплачувати за свій рахунок автомобілі, вантажівки, механізми додаткові, робочу силу, довелося підігрівати газон, висвітлювати його потужними установками", – сказав директор стадіону Юрій Майборода, передає XSport.

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