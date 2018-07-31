На Арені Львів планують постелити штучний газон

Директор Арени Львів Юрій Майборода заявив, що на стадіоні планують використовувати штучне покриття.

"Заміна газону один раз на 5 років – звичний процес. До недавнього часу один змінювали на інший, тепер же технології змінились: поле прошивають штучною ниткою. Коштує вона приблизно 15 мільйонів гривень. Те, що хочемо зробити ми, теж одне з останніх напрацювань спортивної науки, проте коштує значно менше. Відбувається настелювання штучної трави, а потім насівають звичну "живу" траву.

На Арені Львів замінять газон до матчу Україна – Словаччина

Вона проростає і переплітається в процесі росту зі штучною і таким чином стає міцнішою. Це покриття може витримати до 200 заходів за рік. Ця технологія має всі дозволи від футбольних структур, більше того всі поля у Катарі, де буде наступний чемпіонат світу з футболу, будуть саме такими. Такий газон дозволить Арені Львів без проблем стати домашнім стадіоном для двох команд. Це зменшить вартість оренди стадіону для команд, адже збільшиться продуктивність арени", – цитує Майбороду Galinfo.

Колишній директор Арени Львів розповів, що стадіон не повністю введений в експлуатацію