"Шпори" укладуть угоду з компанією зі збору даних, яка спеціалізується на спортивній комерційній індустрії.

Тоттенхем близький до укладання угоди про продаж прав на клубний стадіон за 25 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Про це повідомляє Football Insider.

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Це – на 21 мільйон фунтів більше, ніж заробляє Арсенал завдяки угоді з Emirates. Еміратська компанія платить "канонірам" лише 4 мільйони євро на рік, і це дуже мало порівняно з тим, які суми на продажі назви стадіонів заробляють інші топові клуби.

Зокрема, Манчестер Сіті отримує щороку від Etihad приблизно 20 мільйонів фунтів стерлінгів на рік.

Тоттенхем має намір продати права на назву клубного стадіону компанії зі збору даних, яка спеціалізується на спортивній комерційній індустрії.

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