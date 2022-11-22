Вчинок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час зустрічі з футболістами збірної спровокував політичний скандал.

Одіозний політик розгулював у шалику, на якому була нанесена мапа так званої "великої Угорщини". Фактично Орбан посягнув на території сусідніх держав. Зокрема, частини України.

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"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана.

Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України", – написав речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook.

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