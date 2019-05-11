Мхітарян може зіграти в фіналі Ліги Європи в Баку, – МЗС Азербайджану

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Азербайджану Лейла Абдуллаєва заявила, що півзахисник Арсенала Генріх Мхітарян має право взяти участь у фінальному матчі Ліги Європи в Баку проти Челсі.

"В Азербайджані проходили багато великих спортивних заходів, в яких взяли участь вірменські спортсмени. Спорт поза політикою", – сказала Абдуллаєва в коментарі AP.

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Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія перебувають у стані конфлікту через суперечку про територіальну приналежність Нагірного Карабаху. Раніше з цієї причини Мхітарян пропустив матч групового етапу Ліги Європи з Карабахом.

В поточному сезоні Мхітарян провів у складі Арсенала 38 матчів, відзначившись 6 голами та 7 гольовими передачами.

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