Мюнхенська Баварія упевнено здолала мадридський Атлетіко в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Господарі зробили вагому заявку на фінальний успіх ще до перерви. Спочатку Коман реалізував свій момент після шедеврального пасу Кімміха, а Горецка ударом у кут забив у роздягальню.

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У другій половині мюнхенці забили ще двічі. На 66-й хвилині Толіссо потужним пострілом із метрів 25-ти змусив Облака втретє капітулювати. Згодом же Коман оформив дубль, обігравши оборонців Атлетіко й словенського кіпера на десерт.

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