Ключові персони Баварії розгледіли в Мюллєрі потенціал стати босом клубу, повідомляє мюнхенське видання Abendzeitung.

"Ваші ср*ні гроші вирішують не все", – Хьонесс вибухнув критикою ПСЖ і Манчестер Сіті

Томасу точно запропонують місце у наглядовій або виконавчій раді. Ба більше, йому пророкують долю Улі Хьонесса, який після відходу з посади президента клубу продовжує з тіні впливати на процеси.

Харизматичний футболіст вже зараз вважається символом Баварії та може добратися навіть до президентства, ставши "новим Хьонессом".

Мюллєр поки що не думає про таку перспективу та концентрується на ігровій кар'єрі. Він планує продовжувати виступи, поки отримуватиме задоволення від футболу. У Томаса контракт до літа 2025-го.