Агенти Мюллєра звернулися до спортивного директора Барселони Деку з пропозицією підписати свого клієнта в статусі вільного агента. Про це інформує El Gol Digital. Контракт німця з Баварією завершується влітку, і, судячи з усього, мюнхенський клуб не зацікавлений у подальшій співпраці.

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Повідомляється, що Деку вже давно шукав форварда, який зміг би чергуватися з Робертом Лєвандовскі та забезпечувати універсальність. Мюллєр підпадає під ці критерії і відповідає цьому профілю.

Згідно з джерелом, наставник Барселони Гансі Флік особисто зацікавився цим варіантом посилення складу. Очікується, що він посприяє цьому трансферу.

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