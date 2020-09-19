Гол у ворота Шальке з Гельзенкірхена у стартовому турі німецької Бундесліги став особливим для нападника мюнхенської Баварії Томаса Мюллєра.

Форвард забив свій 200-й м'яч у футболці "ротен", повідомляє офіційний твіттер Баварії.

Феєричне побиття у відеоогляді матчу Баварія – Шальке – 8:0

Мюллєр відзначився голом на 70-й хвилині поєдинку проти Шальке. Німець ударом в один дотик замкнув розкішну передачу Лєвандовскі рабоною. Для досягнення позначки 200 забитих м'ячів Мюллєру знадобилося 536 матчів за Баварію.

Нагадаємо, що напередодні "ротен" знищили Шальке в стартовому турі нового сезону чемпіонату Німеччини. Окрім Мюллєра забитими м'ячами відзначилися Серж Гнабрі (тричі), Леон Горецка, Роберт Лєвандовскі, Лерой Сане та Джамал Мусіала.

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