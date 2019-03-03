Мюллєр: Взимку навіть і не підозрювали, що Баварія зможе так піднятися

Форвард Баварії Томас Мюллєр поділився враженнями від розгрому Борусії М (5:1).

"Цей тур склався вдало для Баварії. Я навіть й не згадаю, коли ми востаннє перемагали Гладбах на виїзді. Навіть перемога з рахунком 2:0 була б відмінним результатом.

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В атаці ми провели кілька дуже хороших комбінацій. Баварія поступово набрала хід. Взимку ми і не підозрювали, що зможемо так піднятися. Зараз ми абсолютно точно граємо краще, аніж грали восени", – передає слова Мюллєра прес-служба мюнхенців.

Нагадаємо, вчора Баварія знищила Борусію М з рахунком 1:5 та наздогнала Борусію Д на вершині Бундесліги.