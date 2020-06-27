Мюллєр встановив рекорд Бундесліги за кількістю гольових передач у сезоні

Томас Мюллєр у матчі проти Вольфсбурга / ФК Баварія

Ветеран мюнхенців увійшов в історію німецького футболу як автор найбільшої кількості асистів в рамках одного сезону.

Вже на 4-й хвилині матчу Вольфсбург – Баварія Томас Мюллєр віддав гольовий пас на Кінгслі Комана. Цей вже 21-й асист для 30-річного німця в поточному сезоні Бундесліги.

Даний показник є найкращим в історії елітного дивізіону Німеччини. Ще жоден футболіст не зумів віддати стільки асистів протягом одного чемпіонату, інформує Opta.

До слова, це останній тур у поточному чемпіонаті Німеччини. Баварія гарантувала собі чемпіонський титул достроково. Що стосується Томаса Мюллєра, то нещодавно ветеран Баварії продовжив контракт з клубом до 2023 року.

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