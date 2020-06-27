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Мюллєр встановив рекорд Бундесліги за кількістю гольових передач у сезоні

18:15 - Читать на русском
Мюллєр встановив рекорд Бундесліги за кількістю гольових передач у сезоні
Томас Мюллєр у матчі проти Вольфсбурга / ФК Баварія

Ветеран мюнхенців увійшов в історію німецького футболу як автор найбільшої кількості асистів в рамках одного сезону.

72’ Джошуа Гілявогі
 
Кінгслі Коман 4’
Мікаель Кюїзонс 37’
Роберт Лєвандовскі 72’
Томас Мюллєр 79’
4’ Кінгслі Коман
37’ Мікаель Кюїзонс
72’ Джошуа Гілявогі
72’ Роберт Лєвандовскі
79’ Томас Мюллєр

Вже на 4-й хвилині матчу Вольфсбург – Баварія Томас Мюллєр віддав гольовий пас на Кінгслі Комана. Цей вже 21-й асист для 30-річного німця в поточному сезоні Бундесліги.

Даний показник є найкращим в історії елітного дивізіону Німеччини. Ще жоден футболіст не зумів віддати стільки асистів протягом одного чемпіонату, інформує Opta.

До слова, це останній тур у поточному чемпіонаті Німеччини. Баварія гарантувала собі чемпіонський титул достроково. Що стосується Томаса Мюллєра, то нещодавно ветеран Баварії продовжив контракт з клубом до 2023 року.

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Головне Німеччина Баварія Баварія Рекорди Вольфсбург - Баварія Томас Томас Мюллєр Бундесліга
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