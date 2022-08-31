Мюллєр влаштував молодому одноклубнику майстер-клас з відкривання пива: відео дня
Один з лідерів Баварії Томас Мюллєр має чудові відносини чи не з усіма без винятку партнерами.
Нещодавно усі гравці першої команди мюнхенців взяли участь у традиційній фотосесії з пивом. Окрім ефектних фото, були й веселі ситуації.
Мюллєр продовжив контракт з Баварією
Зокрема, досвідчений Мюллєр показував 19-річному Мусіалі, як можна відкрити пляшку пива, маючи ще одну біля себе. З першого разу Джамалу не вдалось це зробити, водночас Томас продемонстрував майстер-клас. За дійством поруч спостерігав Кінгслі Коман.
Найближчий матч Баварії відбудеться сьогодні, мюнхенці протистоятимуть Вікторії Кельн у Кубку Німеччини. Далі за планом Уніон у Бундеслізі та Інтер в ЛЧ.
Баварія знову не перемогла Борусію М, зігравши внічию у Мюнхені – Ґладбах відібрав очки в четвертому матчі поспіль