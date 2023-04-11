Нападник Баварії Томас Мюллєр розважає своїх партнерів під час подорожі до Англії, де його команда зіграє проти Манчестер Сіті.

Німецький форвард відомий своїм почуттям гумору. Він постійно жартує над товаришами по команді. На цей раз дісталось від Мюллєра Сержу Гнабрі, який був одягнений у світлий тренч та окуляри. Зовнішній вигляд партнера нагадав німцю двох телевізійних персонажів.

"З собою в Манчестер ми взяли місцевого хлопця та Жоау. Гаррі Поттер. Це суміш Гаррі Поттера, Стіва Уркеля (персонаж ситкому "Сімейні справи") та гольової машини. Дякую", – говорить Мюллер на відео.

Thomas Müller didn't have to do Serge Gnabry like that



(via @esmuellert_) pic.twitter.com/feAGcCKNn2 — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2023

Нагадаємо, що Баварія зіграє на виїзді проти Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів 11 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом

Манчестер Сіті – Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів