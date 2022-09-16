Мюллєр висміяв Лєвандовскі за зраду емблеми Баварії – відео зустрічі поглядів екс-партнерів
Томас Мюллєр не втомлювався нагадувати Роберту Лєвандовскі, що він втратив після переходу з Баварії в Барселону.
Німець влаштував чергову психологічну атаку на розминці перед очним матчем в Лізі чемпіонів.
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Мюллєр щось закричав у бік Лєвандовскі і почав бити по емблемі Баварії на своїх грудях – мовляв, дивись, що ти втратив. Новачок Барселони стримано відреагував на дії товариша, однак в грі відверто загубився. Поляк змарнував купу моментів і став одним з антигероїв поразки "кулес" (0:2).
Нагадаємо, матч-реванш на полі Барселони відбудеться 26 жовтня в рамках 5 туру Ліги чемпіонів.
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