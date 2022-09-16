Томас Мюллєр не втомлювався нагадувати Роберту Лєвандовскі, що він втратив після переходу з Баварії в Барселону.

Німець влаштував чергову психологічну атаку на розминці перед очним матчем в Лізі чемпіонів.

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Мюллєр щось закричав у бік Лєвандовскі і почав бити по емблемі Баварії на своїх грудях – мовляв, дивись, що ти втратив. Новачок Барселони стримано відреагував на дії товариша, однак в грі відверто загубився. Поляк змарнував купу моментів і став одним з антигероїв поразки "кулес" (0:2).

Muller burlándose de Lewandoski por llevar el escudo del Barca, que asco de tipo.... pic.twitter.com/SyaNcSVvY0 — Kun (@KUNFCB3) September 15, 2022

Нагадаємо, матч-реванш на полі Барселони відбудеться 26 жовтня в рамках 5 туру Ліги чемпіонів.

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