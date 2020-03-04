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Мюллєр розсмішив уболівальників незграбним виконанням кутового – відео ганьби зірки Баварії

11:17 1374 Читать на русском
Мюллєр розсмішив уболівальників незграбним виконанням кутового – відео ганьби зірки Баварії
Томас Мюллєр / Фото з відкритих джерел

Форвард мюнхенської Баварії "відзначився" кумедною подачею зі стандарту.

 

Нападник Баварії Томас Мюллєр під час матчу 1/4 фіналу Кубка Німеччини проти Шальке розсмішив уболівальників незграбним виконанням кутового. Поспішаючи якомога швидше віддати пас на ближню штангу, він не зміг чітко влучити по м’ячу і круглий викотився за межі поля.

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Від розпачу 30-річний футболіст навіть завалився на газон. Фанати Шальке зустріли помилку гравця Баварії схвальними вигуками і сміхом.

"У Мюллера багато талантів, але кутові не входять до їх числа", – пожартували над футболістом на офіційній сторінці Кубка Німеччини в соціальній мережі Твіттер.

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футбольні курйози Шальке Шальке Німеччина Відеоновини Кубок Німеччини 2019/20 Шальке - Баварія Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія
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