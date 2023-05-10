33-річний німець серйозно розглядає можливість покинути "ротен" наприкінці сезону, хоч його контракт чинний до 2024 року. Все через відсутність стабільної ігрової практики, стверджує Крістіан Фальк.

Мане готує втечу з Баварії – на екс-зірку Ліверпуля претендують два клуби АПЛ

Ходять чутки, що Томас втомився від необхідності доводити свою профпридатність вже 9-му тренеру Баварії. Якщо ситуація не зміниться, Мюллєр шукатиме новий клуб та може розглядати навіть варіанти з Бундесліги. Про завершення кар'єри думок у нього поки немає. Розмови з керівництвом клубу щодо майбутнього теж ще не було.

Наразі у форварда є 2 пропозиції зі США та зацікавленість від команд із Саудівської Аравії. Проте футболіст не розглядає варіанти виступів за межами Європи. Він зацікавлений у тому, щоб грати на найвищому рівні.

Нагадаємо, Мюллєр виступає у структурі мюнхенців з 2000 року, а за першу команду провів уже 663 поєдинки (234 голи та 255 асистів).

Баварія з історичним рекордом здолала Вердер і закріпилась на вершині Бундесліги – попереду три фінали