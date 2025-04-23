Томас Мюллєр проігнорував пропозицію продовжити кар'єру у Флоренції, інформує журналіст Bild Крістіан Фальк. Раніше італійський клуб звертався до агента Мюллєра з питанням, чи не бажає Томас завершити свою кар'єру в Серії А. Однак агент гравця промовчав.

Клуби вишикувалися в чергу за Мюллєром – у нього є варіанти в трьох країнах

Повідомляється, що Томас хоче спочатку вислухати всі наявні пропозиції, а потім обрати місце продовження кар'єри. За інформацією Фалька, Томас Мюллєр не зацікавлений у співпраці з "фіалками".

Нагадаємо, що Фіорентина є фіналістом Ліги конференцій. Минулого сезону вона поступилася у фіналі єврокубка Олімпіакосу.

Інтер вистояв у другому чвертьфіналі ЛЧ з Баварією – все вирішили стандарти, Мюллєр підвів мюнхенців