"Якось я сказав собі, що хочу грати у футбол на найвищому рівні до 2025 року. Це почуття я досі маю. Мій нинішній контракт діє до 2023-го, тому вже можна думати про майбутнє.

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По суті, клуб і гравці завжди певною мірою обмінюються інформацією про можливість нових контрактів. Але я не хочу надто багато говорити про це, не хочу відволікатися від виступів на полі.

Контракти Нойєра, Лєвандовські та Гнабрі, які теж діють до 2023 року? Усі ці футболісти досить досвідчені, щоб добре впоратися навіть із такою ситуацією. Але я впевнений, що Баварія і вони поважають бажання один одного", – цитує Мюллєра BuliNews.

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