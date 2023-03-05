Баварія готується до матчу-відповіді проти ПСЖ, який відбудеться в середу, 8 березня. Мюллєр закликав своїх товаришів не забувати про якості Кіліана Мбаппе.

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"Коли у ПСЖ на полі з'явився Мбаппе, ми вели з рахунком 1:0. Він відразу ж продемонстрував свої якості. Але ми не повинні забуватися і маємо бачити його кращим, ніж він був в першому матчі.

Звичайно, такий гравець, як він, завжди може завершити момент. Це абсолютна небезпека, безсумнівно. Зараз він, мабуть, найкращий бомбардир у світі. Лілль і Марсель, проти яких Мбаппе щойно зробив два дублі, не скажуть протилежного", – цитує Мюллєра RMC Sport.

Нагадаємо, що перша зустріч між Баварією і ПСЖ закінчилась з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Кінглі Коман.

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