Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллєр вийшов на 6-те місце за кількістю зіграних матчів у складі мюнхенської Баварії. Він з'явився у старті команди на поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти московського Локомотива.

Досвідчений німець зіграв свій 545-й матч за "ротен", повідомляє Opta Sports.

Баварія може захистити кубок Ліги чемпіонів, – Мюллєр

Мюллєр за цим показником зрівнявся із легендою Баварії Клаусом Аугенталером. Зовсім поруч ще двоє культових фігур в історії мюнхенців: Ганс-Георг Шварценбек (554 матчі) і Франц Бекенбауер (582). Лідирують у списку гвардійців німецького гранда Герд Мюллєр (605 поєдинків), Олівер Кан (632) і Зепп Майєр (700).

До слова, Томас Мюллєр дебютував за Баварію ще в сезоні 2008/09. Він є 9-разовим чемпіоном Німеччини та двічі брав із мюнхенцями Кубок ЛЧ.

Роналду мріє про битву з Мессі, великі надії Зінченка, Шахтар не залишив Реалу права на помилку – вершки 2 туру ЛЧ