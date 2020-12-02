Гол у ворота мадридського Атлетіко в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів став особливим для нападника мюнхенської Баварії Томаса Мюллєра.

Форвард реалізував одинадцятиметровий і забив свій 47-й м'яч у рамках ЛЧ, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Бойова нічия у відеоогляді матчу Баварія – Атлетіко – 1:1

Мюллєр за кількістю голів обійшов колишнього нападника Ювентуса та Мілана Філіппо Індзагі (46 м'ячів). Новий орієнтир для досвідченого німця – Андрій Шевченко та Златан Ібрагімовіч (по 48). Рекордсмен турніру – Кріштіану Роналду (131 гол).

До слова, в нинішньому сезоні Томас Мюллєр провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

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