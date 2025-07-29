Мюллєр погодив умови особистого контракту з канадським Ванкувер Вайткепс. Як інформує журналіст Bild Том Богерт, німецький нападник підпише дворічний контракт. Буквально вчора, 28 липня, він сказав цьому клубу "так".

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Після 25 років у Баварії, з якою він виграв трофей 13 разів, Мюллєр так і не отримав нового контракту. Нещодавно в ЗМІ згадувалися назви таких клубів, як Лос-Анджелес і Цинциннаті. Однак, як бачимо, Томас поїде не в США, а в Канаду.

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