Мюллєр перепросив Тальяфіко за грубий фол – він заїхав йому ногою по голові

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллєр вибачився перед захисником Аякса Ніколасом Тальяфіко, в якого грубо влетів ногами під час матчу 6 туру Ліги чемпіонів.

У матчі 6 туру Ліги чемпіонів Баварія – Аякс Томас Мюллєр отримав пряму червону картку за те, що у стрибку вдарив ногою по голові захисника амстердамського клубу Ніколаса Тальяфіко.

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"Хотів би вибачитися перед Ніколасом Тальяфіко за вчорашній інцидент. Це вийшло ненавмисно. Швидше виздоровлюй", – написав він у своєму Twitter.

Зазначимо, що на останній хвилині зустрічі саме Тальяфіко врятував свою команду від поразки.

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