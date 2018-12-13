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Мюллєр перепросив Тальяфіко за грубий фол – він заїхав йому ногою по голові

14:17 680 Читать на русском
Мюллєр перепросив Тальяфіко за грубий фол – він заїхав йому ногою по голові
Томас Мюллєр та Ніколас Тальяфіко / Фото: Аякс

Нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллєр вибачився перед захисником Аякса Ніколасом Тальяфіко, в якого грубо влетів ногами під час матчу 6 туру Ліги чемпіонів.

У матчі 6 туру Ліги чемпіонів Баварія – Аякс Томас Мюллєр отримав пряму червону картку за те, що у стрибку вдарив ногою по голові захисника амстердамського клубу Ніколаса Тальяфіко.

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"Хотів би вибачитися перед Ніколасом Тальяфіко за вчорашній інцидент. Це вийшло ненавмисно. Швидше виздоровлюй", – написав він у своєму Twitter.

Зазначимо, що на останній хвилині зустрічі саме Тальяфіко врятував свою команду від поразки.

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Ліга чемпіонів6 турАмстердам-Арена (Амстердам)

Аякс - Баварія: Середа 12 грудня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 3
Баварія
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Теги
Ліга чемпіонів Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія Аякс Аякс Ніколас Тальяфіко Ніколас Тальяфіко Аякс - Баварія
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