"Я був роздратований після матчу з Коста-Рікою. Це був сумний момент. Зараз я обдумав це і обмінявся думками з Хансі Фліком. Поки я продовжу виступати на професіональному рівні, завжди залишатимуся доступним для збірної.

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Тренер повинен вирішити, коли і як використати мене, якщо захоче. Мета полягає в тому, щоб знову досягти успіху. У Хансі багато варіантів в атаці. Я не хвилююся, але обов'язково буду поруч, коли знадоблюсь тренеру", – цитує Мюллєра прес-служба Баварії.

Нагадаємо, відразу після вильоту з ЧС-2022 Томас натякнув, що більше не зіграє за національну команду. На чемпіонаті світу в Катарі збірна Німеччини не змогла вийти із групи, де її суперниками були Японія, Іспанія та Коста-Ріка.

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