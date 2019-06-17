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Мюллєр отримав неймовірну пропозицію з Китаю, – Kicker

18:10 516 Читать на русском
Мюллєр отримав неймовірну пропозицію з Китаю, – Kicker
Томас Мюллєр / Reuters

Нападник Баварії Томас Мюллєр отримав несподіваний варіант продовження кар'єри.

Томас Мюллєр отримав пропозицію від клубу з китайської Суперліги, повідомляє Kicker.

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Як зазначає джерело, неназвана команда запропонувала 29-річному німецькому форварду зарплату в розмірі 25 мільйонів євро на рік. Стверджується, що сам гравець ще не прийняв рішення щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, Мюллєр захищає кольори мюнхенців з 2007 року. У сезоні 2018/19 нападник провів на полі 32 поєдинки в рамках Бундесліги, забивши 6 голів і віддавши 9 результативних передач.

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Теги
Трансфери Німеччина Китай Трансфери Баварії Трансфери Чемпіонату Німеччини Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія
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