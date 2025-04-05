"Щодо мене було багато спекуляцій, я хотів би внести ясність. Навіть через стільки років, незалежно від того, скільки хвилин я граю, мені все ще дуже весело бути на полі з хлопцями та боротися за титули разом за наші кольори. Я легко міг уявити цю роль і наступного року.

Баварія виганяє легенду після 25 років у клубі

Однак клуб ухвалив свідоме рішення не підписувати зі мною новий контракт на наступний сезон. Навіть якщо це не відповідало моїм особистим бажанням, важливо, щоб клуб дотримувався своїх переконань. Я поважаю цей крок, до якого в клубі поставилися нелегко.

Публічні перевороти в останні кілька тижнів і місяців мені не подобалися. Однак тут, на мою думку, те саме, що й у моїй футбольній грі: вона не завжди характеризувалася досконалістю, а радше позитивним, перспективним підходом до наступної дії. Після невдалого пасу важливо повернути м’яч згуртованими діями команди.

Я дякую всім, хто брав участь у моїй довгій роботі в Баварії, відчуваю глибоку радість від того, що 25 неймовірно інтенсивних років грав за клуб, який люблю. Через стільки чудових моментів разом я назавжди буду пов’язаний з Баварією.

Зараз ми повністю зосереджені на наших спортивних цілях на сезон. Для мене було б мрією повернути чемпіонський трофей додому та вийти в довгоочікуваний домашній фінал Ліги чемпіонів наприкінці травня. Я все віддам для цього. Дякую за все, що було, і за все, що ще буде. Завжди вперед, Баварія", – написав Мюллєр у своєму Instagram.

Нагадаємо, що контракт Томаса з Баварією завершиться 30 червня 2025 року. Він стане вільним агентом. Загалом же Мюллєр перебуває у структурі клубу з 2000 року, а в основній команді – з 2009-го, провівши 743 матчі, в яких відзначився 247 голами та 273 асистами.

Баварія здобула скандальну перемогу над Аугсбургом, але залишилась без лідера перед чвертьфіналом ЛЧ