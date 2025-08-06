Ванкувер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Томасом Мюллєром. Німець підписав піврічний контракт з можливістю його продовження ще на рік.

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Повідомляється, що Ванкувер придбав у Цинциннаті пріоритет за право підписати Томаса в розмірі 200 тисяч доларів на 2025 рік і 100 тисяч доларів на 2026 рік.

Ванкувер Вайткепс проводить рекордний сезон, лідируючи в Західній конференції МЛС за середньою кількістю очок за гру. Вайткепс проведуть шість з дев'яти останніх матчів регулярного сезону на домашньому стадіоні Бі-Сі Плейс.

"Я з нетерпінням чекаю на приїзд до Ванкувера, щоб допомогти цій команді виграти чемпіонат. Я багато чув про місто, але перш за все я їду перемагати. У мене відбулися чудові бесіди з Акселем Шустером і Йеспером Сйоренсеном, і тепер я з нетерпінням чекаю можливості зіграти перед уболівальниками і побачити, як всі вони прийдуть на стадіон Бі-Сі Плейс у міру наближення плей-офф", – зазначив Мюллєр.

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