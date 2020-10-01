Лідер мюнхенців здобув свій 27 трофей і став найтитулованішим німцем в історії. Раніше це звання він ділив з колишнім одноклубником – легендарним Бастіаном Швайнштайгером, у якого залишається 26 перемог в різних турнірах.

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Мюллер – вихованець Баварії і виступає за клуб з 2008 року. Він дев'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, по шість разів завойовував Кубок і Суперкубок країни, по два рази Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, а також один раз ставав переможцем клубного чемпіонату світу. Крім того, Томас у складі збірної Німеччини перемагав на чемпіонаті світу 2014 року.

Зауважимо, що Мюллєр може суттєво покращити рекорд, адже у свій 31 рік він залишається важливим гравцем надпотужної Баварії.

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