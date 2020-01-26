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Мюллєр назвав головну причину, яка допомогла Баварії розгромити Шальке

10:05 128 Читать на русском
Мюллєр назвав головну причину, яка допомогла Баварії розгромити Шальке
Томас Мюллєр намагається почути дзвін "Срібної салатниці" / Фото з відкритих джерел

Форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллєр поділився враженнями після розгрому, який вчинила його команда над Шальке (5:0).

6’ Роберт Лєвандовскі
45+2’ Томас Мюллєр
50’ Леон Ґорецка
58’ Тьягу Алькантара
89’ Серж Гнабрі
 
6’ Роберт Лєвандовскі
45+2’ Томас Мюллєр
50’ Леон Ґорецка
58’ Тьягу Алькантара
89’ Серж Гнабрі

"Дізнавшись про поразку РБ Лейпциг, ми, напевно, стали ще націленішими на перемогу. Виклалися не лише на 100%, але й трохи більше. Хотіли зіграти, як у матчі з дортмундською Борусією, і не дозволити гравцям Шальке розслабитися.

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Ми дуже задоволені грою. Як команда, діємо дуже добре. Звичайно, вважав би за краще, аби наздоганяли нас, але зараз ми повинні змиритися з роллю наздоганяючих", – цитує Мюллєра офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, у матчі 19-го туру Бундесліги мюнхенці на власному полі знищили гельзенкірхенський Шальке 5:0. Другий гол, вже у доданий до першого тайму час, забив Томас Мюллєр. Баварія, набравши 39 очок, піднялася на друге місце турнірної таблиці і лише на одне очко відстає від лідера першості РБ Лейпциг, який вчора несподівано поступився Айнтрахту.

Баварія осоромила Шальке та впритул наблизилася до лідера Бундесліги

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Теги
Томас Мюллєр Томас Мюллєр Баварія Баварія Шальке Шальке Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг Баварія - Шальке
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