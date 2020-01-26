Мюллєр назвав головну причину, яка допомогла Баварії розгромити Шальке

Форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллєр поділився враженнями після розгрому, який вчинила його команда над Шальке (5:0).

"Дізнавшись про поразку РБ Лейпциг, ми, напевно, стали ще націленішими на перемогу. Виклалися не лише на 100%, але й трохи більше. Хотіли зіграти, як у матчі з дортмундською Борусією, і не дозволити гравцям Шальке розслабитися.

Лєвандовскі назвав форварда, який найкраще доповнює його на футбольному полі

Ми дуже задоволені грою. Як команда, діємо дуже добре. Звичайно, вважав би за краще, аби наздоганяли нас, але зараз ми повинні змиритися з роллю наздоганяючих", – цитує Мюллєра офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, у матчі 19-го туру Бундесліги мюнхенці на власному полі знищили гельзенкірхенський Шальке 5:0. Другий гол, вже у доданий до першого тайму час, забив Томас Мюллєр. Баварія, набравши 39 очок, піднялася на друге місце турнірної таблиці і лише на одне очко відстає від лідера першості РБ Лейпциг, який вчора несподівано поступився Айнтрахту.

Баварія осоромила Шальке та впритул наблизилася до лідера Бундесліги