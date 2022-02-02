"Я хочу грати у футбол на найвищому рівні до 2025 року. Зараз у мене все чудово зі спортом, і я отримую багато задоволення на полі. Тому я поки не думаю про завершення кар'єри.

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Ставлюся до всього дуже спокійно і водночас із упевненістю в собі. Поки що ніхто не звертався до мене з клубу щодо нового контракту, тому подивимося, що готує майбутнє", – цитує Мюллєра SportBuzzer з посиланням на Sport Bild.

До слова, Томас Мюллєр виступає за основну команду Баварії з 2007 року. Його контракт із клубом розрахований до літа 2023-го. У нинішньому сезоні Бундесліги форвард збірної Німеччини взяв участь у 20 матчах, у яких записав у свій актив 6 голів та зробив 16 результативних передач.

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