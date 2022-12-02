"Я не знаю, що буде далі. Але якщо це був мій останній матч, то хотів би сказати дещо уболівальникам збірної Німеччини: це було величезне задоволення. Дорогі друзі, дякую.

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Я намагався залишати своє серце на полі у кожному матчі. Іноді це були сльози радості, іноді – розчарування, але я завжди грав із любов'ю, можете бути певні. Тепер я маю подумати про все інше. Дуже дякую", – сказав Мюллєр в ефірі ARD.

Відтак, матч проти Коста-Ріки (4:2) може стати останнім для 33-річної зірки Баварії за національну команду. Загалом Мюллєр зіграв за Німеччину 121 матч, у яких забив 44 м'ячі, і ставав чемпіоном світу у 2014 році.

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