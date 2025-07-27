"Це було чудово. Далі – за океан", – сказав Мюллер, цитуючи культовий серіал Хельмута Дітля "Мюнхенські історії". Остаточне рішення може бути оголошено в понеділок.

Мюллєр офіційно попрощався з Баварією – культовий форвард роздумує над запрошенням Мессі

Нещодавно в ЗМІ згадувалися назви таких клубів, як Лос-Анджелес і Цинциннаті. Інсайдер Флоріан Плеттенберг однозначний: Томас мав на увазі МЛС. Таким чином, Сідней з австралійської А-ліги не зможе брати участь у цій гонці претендентів.

Після 25 років у Баварії, з якою він виграв трофей 13 разів, Мюллєр так і не отримав нового контракту.