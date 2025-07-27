Мюллєр натякнув, де продовжить кар'єру – інсайдер не залишив інтриги (ВІДЕО)
07:30 - Читати іншою мовою
Томас Мюллєр записав відеозвернення, в якому попрощався з фанатами Баварії.
"Це було чудово. Далі – за океан", – сказав Мюллер, цитуючи культовий серіал Хельмута Дітля "Мюнхенські історії". Остаточне рішення може бути оголошено в понеділок.
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Нещодавно в ЗМІ згадувалися назви таких клубів, як Лос-Анджелес і Цинциннаті. Інсайдер Флоріан Плеттенберг однозначний: Томас мав на увазі МЛС. Таким чином, Сідней з австралійської А-ліги не зможе брати участь у цій гонці претендентів.
Після 25 років у Баварії, з якою він виграв трофей 13 разів, Мюллєр так і не отримав нового контракту.
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