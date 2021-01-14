Форвард Баварії Томас Мюллер вступив у перепалку з акулою пера після програного кубкового матчу.

У другому раунді Кубка Німеччини Баварія сенсаційно поступилась друголіговому Хольштайну і вибула з подальшого розіграшу турніру. Про шок футболістів "Ротен" від підсумкового результату може свідчити ситуація, яка трапилась з форвардом мюнхенців Томасом Мюллєром під час після матчевого інтерв'ю.

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Мюллєру видалось, що журналістка посміхається, запитуючи про настрій в роздягальні Баварії. "Ви зараз тут смієтеся!" – наїхав Томас на репортерку. "Я не сміюся. Я чудово все розумію", – відбивалась журналістка. "Звичайно, ви сміялися!" – невгавав Мюллер. Зрештою, конфлікт було вичерпано і інтерв'ю продовжилося у спокійному тоні.

Згодом Томас в Instagram написав: "Ми обоє могли вчинити краще – без образ".

Нагадаємо, у матчі 2-го раунду Кубка Німеччини мюнхенці пропустили на останній хвилині другого тайму основного часу і дозволили Хольштайну перевести гру в овертайм. У серії пенальті сильнішими виявились представники другої Бундесліги (6:5) – вирішальним пострілом Баварію підвів іспанський півзахисник Марк Рока.

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