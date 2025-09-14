Ванкувер Вайткепс розбив Філадельфію Юніон (7:0) в МЛС. Результат та відеоогляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

МЛС

Ванкувер Вайткепс – Філадельфія Юніон – 7:0

Голи: Лаборда, 18, Саббі, 24, 61, Мюллєр, 29 (пен), 45+1 (пен), 88, Еллоумі, 80

Томасу Мюллєру 13 вересня виповнилося 36 років. У цей день його Ванкувер Вайткепс розгромив Філадельфію Юніон. Німецький форвард взяв безпосередню участь у перемозі, оформивши хет-трик. Двічі Томас забивав з пенальті.

Мюллєр приєднався до Ванкувера влітку 2025 року. У трьох матчах за канадський клуб він забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.