МЛС

Ванкувер Вайткепс – Динамо Х'юстон – 1:1

Голи: Вайт, 6, (пен.) – Артур, 90+1

Вилучення: Рейнс, 90+7 (Динамо Х'юстон)

Матч Ванкувера та Динамо Х'юстон став знаменним, адже саме в ньому дебютував Томас Мюллєр, який вийшов на поле на 61-й хвилині. Рахунок на цей момент був 1:0 на користь Вайткепс – Браян Вайт реалізував пенальті уже на 6-й хвилині.

Мюллєр же забив уже через 2 хвилини після появи на полі. Після передачі з лівого флангу через два скидання назад м'яч довели до Томаса, і німець точним ударом з меж штрафного вразив нижній кут воріт. Проте, в момент пасу на Вайта у нападника помітили невеликий офсайд, який зіпсував дебют легенди Баварії.

Ще більше його зіпсував гол Артура на 90+1 хвилині – Динамо Х'юстон зуміло врятуватись від поразки, хоча завершили у меншості через вилучення Рейнса.

