"Мюллєр, Боатенг і Хуммельс могли б нам допомогти, вони не раз це доводили у минулому. Жоден з них ще не завершив кар'єру у збірній Німеччини.

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Звичайно, це публічне питання, але давайте просто почекаємо і подивимося, як все розвиватиметься. Здебільшого такі рішення ухвалює тренер збірної", – цитує Нойєра твіттер Bayern & Germany.

Нагадаємо, в 2019 році, через рік після провалу збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Росії, Йоахім Льов заявив, що вирішив більше не викликати Хуммельса, Мюллєра і Боатенга в національну команду. Такий крок був пов'язаний з бажанням освіжити збірну, запросивши туди молодих футболістів.

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