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Мюллєр – про головний матч сезону: Сподіваюся покинути стадіон Борусії з посмішкою

13:24 143 Читать на русском
Мюллєр – про головний матч сезону: Сподіваюся покинути стадіон Борусії з посмішкою
Мюллєр і Ройс

Лідер Баварії Томас Мюллєр поділився своїми очікуваннями від Der Klassiker, де може визначитися доля срібної салатниці.

 

"Дортмунд показав клас перемогою над Вольфсбургом, ми хотіли взяти з них приклад у матчі з Айнтрахтом. Агресивно виглядали вже з перших хвилин. Мені подобається, наскільки інтенсивно ми граємо. Не все було ідеально, але загалом можемо занести поєдинок собі в актив.

Зараз визначальний тиждень для Баварії. Ми рішуче налаштовані здобути 3 перемоги та зробити гігантський крок вперед. Хочемо у Der Klassiker зберегти власні ворота сухими, але це буде важко, бо в Борусії прекрасна група атаки.

Сподіваюся, ми покажемо свої козирі та покинемо стадіон Дортмунда з посмішкою на вустах. Але буде важко – жодних сумнівів", – цитує Мюллєра видання Sport Bild.

Баварія зустрінеться з Борусією Д у вівторок в рамках центрального матчу 28 туру Бундесліги. Мюнхенці мають 4-очковий гандикап перед конкурентом на вершині турнірної таблиці. Виїзна перемога "ротен" фактично завершить чемпіонські перегони.

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Німеччина Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - Баварія Томас Мюллєр Томас Мюллєр
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