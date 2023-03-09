"Проти Мессі у нас завжди все виходить дуже добре і з точки зору результату, і на всіх інших рівнях. На клубному рівні нашою проблемою був Кріштіану Роналду часів Реала.

Провал Мессі і Ко у відеоогляді матчу Баварія – ПСЖ – 2:0

Але я з величезною повагою ставлюся до Мессі за те, як він виступив на чемпіонаті світу. Індивідуальний виступ Мессі на ЧС був неймовірним. Він тягнув на собі команду.

Грати в такому клубі, як ПСЖ, нелегко. У такій команді дуже складно створити хороший баланс. Індивідуальності допомагають вигравати безліч матчів", – сказав Мюллєр у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Баварія двічі перемогла ПСЖ (1:0 і 2:0) і пробилась у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Ліонель Мессі не зумів записати на свій рахунок жодної результативної дії в останніх чотирьох матчах проти мюнхенців – востаннє він забивав "Ротен" у травні 2015 року.

Баварія ще раз здолала ПСЖ і вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів – Мессі закрили мускулами, фактор Мбаппе не зіграв